Guerra Ucraina, Trump: "Putin farà la sua parte nei negoziati". LIVE

l presidente Usa Trump ribadisce la sua fiducia nel presidente russo: "Putin farà la sua parte nei negoziati per la pace in Ucraina". Il Cremlino afferma che lo zar "rimane assolutamente aperto a contatti" col leader Usa e "la loro conversazione sarà organizzata molto rapidamente se necessario". Zelensky apre alle elezioni in caso di tregua. Lavrov riceve oggi il ministro degli Esteri cinese Wang, il quale ha affermato che Pechino è pronta a svolgere un "ruolo costruttivo" per porre fine alla guerra.

