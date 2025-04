Guerra, Hamas respinge ultima proposta di Israele per la tregua. LIVE

Hamas ha annunciato di aver respinto l'ultima contro-proposta israeliana per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi. Lo hanno riferito due responsabili del movimento islamico all'Afp. "Hamas ha deciso di non dare seguito all'ultima proposta israeliana presentata dai mediatori", ha detto uno dei due funzionari, accusando Israele di "ostacolare una proposta di Egitto e Qatar e di cercare di far deragliare qualsiasi accordo". Un altro funzionario ha chiesto "ai mediatori e alla comunità internazionale di obbligare Israele a impegnarsi in favore della proposta dei mediatori". L'Idf ha condotto diversi attacchi nella notte in tutta Gaza, uccidendo almeno 24 persone, comprese quattro in un raid su un campo tendato per sfollati vicino a Khan Younis. Lo ha riferito al Jazeera, precisando che tra le vittime ci sono anche tre morti e 15 rimasti feriti in un bombardamento su una casa nel quartiere Shujayea di Gaza City, nel Nord della Striscia. Nove civili sono stati uccisi nel corso di bombardamenti israeliani nella provincia di Deraa, nella Siria meridionale. Ieri le forze israeliane hanno colpito un centro di ricerca militare nel nord di Damasco e i dintorni della città di Hama, nel centro del Paese, secondo l'agenzia di Stato Sana.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: