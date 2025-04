Expo 2025, Venezia protagonista ad Osaka. Brugnaro: “Grande orgoglio”

Per una settimana, da oggi domenica 13 aprile, il Comune di Venezia porterà in Giappone un’esposizione interamente dedicata alla Serenissima, raccontandone la storia, le innovazioni e il ruolo chiave nel panorama internazionale. Un'occasione unica per far conoscere al mondo il suo patrimonio culturale, artistico e ambientale, oltre alle soluzioni innovative adottate per la gestione della sostenibilità urbana e della convivenza tra tradizione e modernità ascolta articolo

Venezia protagonista nella settimana di apertura dell’Expo 2025 di Osaka, all'interno del Padiglione Italia. "About Venezia, the most ancient smart city" è il claim dello spazio espositivo della città lagunare, simbolo di cultura, innovazione e sostenibilità. Per una settimana, da oggi domenica 13 aprile, il Comune di Venezia porterà in Giappone un’esposizione interamente dedicata alla Serenissima, raccontandone la storia, le innovazioni e il ruolo chiave nel panorama internazionale. Un'occasione unica per far conoscere al mondo il suo patrimonio culturale, artistico e ambientale, oltre alle soluzioni innovative adottate per la gestione della sostenibilità urbana e della convivenza tra tradizione e modernità.

Eccellenze culturali, industriali e artigianali Al taglio del nastro, con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il Commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, e monsignor Rino Fisichella, commissario generale della Santa Sede per Expo 2025. "È un grande onore e orgoglio essere qui a raccontare la bellezza di Venezia e il contributo che la nostra città può dare al nostro Paese e al futuro del pianeta - ha detto Brugnaro -. Lo facciamo attraverso le nostre eccellenze culturali, industriali, artigianali ma anche attraverso la voce dei sindaci del territorio. Il claime 'la più antica Città del futuro' nasce proprio da questa idea di innovazione; una visione chiara che passa per la realizzazione di grandi opere di difesa della Città”. La presenza di Venezia all'Expo 2025 per il sindaco Brugnaro “non solo rafforzerà la nostra immagine nel mondo, ma faciliterà anche nuove collaborazioni internazionali su temi chiave come la sostenibilità e l'innovazione. Venezia non è solo patrimonio storico, ma anche innovazione e ricerca, per questo è fondamentale promuoverla in un contesto internazionale, evidenziando il suo ruolo come città di tendenza. La collaborazione con il territorio metropolitano, da Padova a Treviso, da Vicenza a Rovigo e Belluno, è essenziale per valorizzare al meglio le nostre eccellenze. All’Expo racconteremo una Venezia capace di guardare al futuro con ambizione e visione globale” ha detto il primo cittadino. Approfondimento Expo 2025 Osaka, al via l’esposizione universale in Giappone. FOTO