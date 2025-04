Expo 2025, tema e date dell'Esposizione Universale a Osaka

In programma dal 13 aprile al 13 ottobre, l'Esposizione Universale di Osaka prenderà forma sulla suggestiva isola artificiale di Yumeshima. Fil rouge dell'edizione 2025 sarà il tema "Designing Future Society for Our Live", un invito a immaginare e costruire una società futura sostenibile, che si articolerà in ulteriori sotto-sezioni: “Salvare vite”, “Potenziare vite” e “Connettere vite”

L'Expo 2025 è sempre più vicino. In programma dal 13 aprile al 13 ottobre, l'Esposizione Universale, che quest'anno verrà ospitata a Osaka in Giappone, prenderà forma sulla suggestiva isola artificiale di Yumeshima. Tra gli appuntamenti più attesi a livello mondiale, l'Expo di quest'anno sarà un'evento unico nel suo genere e un'occasione imperdibile per affrontare alcune delle tematiche più urgenti del presente, unendo innovazione cultura e cooperazione internazionale. Fil rouge dell'edizione 2025 sarà il tema Designing Future Society for Our Live, un invito a immaginare e costruire una società futura sostenibile, capace di supportare le idee degli individui su come vogliono vivere. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Esposizione di Osaka.