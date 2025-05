Bambini in viaggio, 8 discipline sportive nelle migliori Academy

Imparare, divertirsi e allenarsi a fianco di veri campioni dello sport italiano. Sono le Academy sportive pensate per offrire ai ragazzi esperienze uniche. L'estate è la stagione migliore, senza lo stress degli impegni scolastici, per permettere ad un bambino di conoscere altri sport. Ecco 8 proposte al mare e in montagna. A cura di Gaia Mombelli