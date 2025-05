Bambini in viaggio, le migliori Academy di calcio e altri sport

Per i bambini e i ragazzi che quest'estate vorranno fare un'esperienza sportiva, ecco le migliori Academy di tanti sport. Compresa la novità per il 2025 l'Inter Academy al Chia Resort in Sardegna.

Rivolta a ragazze e ragazzi, l'Inter Academy Resort Experience si svolgerà per due settimane a giugno e per una settimana a settembre. Gli allenamenti quotidiani si basano su un approccio ludico-didattico - un mix di divertimento, tecnica individuale, gioco e tattica collettiva, sviluppato dagli allenatori di Inter Academy, il progetto internazionale del Club nerazzurro che diffonde il know-how tecnico, educativo e valoriale del Settore Giovanile.

Calcio, pallavolo, difesa, naura. Ma non solo. In Sardegna, Chia Laguna ha il piacere di ospitare per la prima volta l’Inter Academy Resort Experience per l’estate 2025.

Campioni Soccer Academy

Novità assoluta per il 2025, la Campioni Soccer Academy si svolgerà al Chia Laguna Resort dal 26 al 30 maggio e dal 7 all’11 luglio. Guidata da ex giocatori della Premier League inglese, le due settimane di camp vedranno la presenza di Denis Irwin (a maggio), che nei suoi 12 anni con il Manchester United ha vinto tutti i principali trofei, giocando inoltre anche la Coppa del Mondo nel 1994, e Gabby Agbonlahor (a luglio), che ha trascorso l’intera carriera professionistica all’Aston Villa, debuttando con la squadra Under-21 nel 2006. Accademy offre ai giovani calciatori un programma intensivo focalizzato sul miglioramento delle abilità tecniche e tattiche, in un ambiente professionale e coinvolgente.

GZ19 Football Academy by Gianluca Zambrotta

Dal 21 al 25 luglio e dal 4 all’8 e 11-15 agosto, Chia Laguna Resort ospiterà la GZ19 Football Academy, fondata dal campione Gianluca Zambrotta. Il camp offre l’opportunità di allenarsi con Zambrotta e altri ex professionisti, focalizzandosi sullo sviluppo tecnico e tattico in un contesto stimolante e professionale.

Beach Volley Academy / 11-20 Luglio

Un’occasione speciale per vivere il beach volley accanto a una vera campionessa: arriva l’Academy con Maurizia Cacciatori, ex palleggiatrice della Nazionale italiana di pallavolo, con all’attivo 12 anni in maglia azzurra, 228 presenze e un palmarès che comprende un oro ai Giochi del Mediterraneo, un argento e un bronzo agli Europei. L’Academy è aperta a tutti gli appassionati dai 10 anni in su, con sessioni di allenamento dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00. Un’opportunità unica per allenarsi con una leggenda dello sport italiano e vivere lo spirito del gioco in un’atmosfera coinvolgente e formativa.

Self–Defence Academy / 21-30 Agosto

Un'Academy formativa dedicata a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’autodifesa o perfezionare le proprie competenze con il supporto di un professionista altamente qualificato. È il corso guidato da Andrea Stella, esperto di Krav Maga con oltre dieci anni di esperienza, specializzatosi attraverso percorsi formativi del CONI e in centri riconosciuti a livello internazionale.

Nature Fit Academy / 21-26 Luglio

Un’esperienza unica di benessere immersi nello straordinario paesaggio di Chia, dove il fitness incontra la natura per rafforzare il corpo e riscoprire l’equilibrio tra mente, terra, mare e cielo. A guidare l’Academy è Marta Cicognani, professionista di lunga esperienza nel mondo dello sport e del fitness, allenatrice, insegnante e direttrice tecnica. Laureata in Scienze Motorie, giudice di gara per la Federazione Ginnastica d’Italia e istruttrice riconosciuta, Marta Cicognani propone masterclass pensate per chi desidera ritrovare armonia, energia e consapevolezza attraverso il movimento. Le lezioni sono gratuite e aperte a tutti gli ospiti dai 12 anni in su, e si svolgono ogni giorno, dal lunedì al sabato, in contesti naturali suggestivi e ispiranti.