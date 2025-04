Putin proclama la tregua di Pasqua, Zelensky: molte violazioni. LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha implicitamente riconosciuto che la tregua pasquale dichiarata dal Cremlino e' diventata effettiva in ampi zone del fronte, ma ha riferito di numerose violazioni del cessate il fuoco da parte della Russia e ha denunciato tentativi "isolati" del nemico di avanzare in alcune parti della zona di contatto. "In generale, in questa mattina di Pasqua, possiamo dire che l'esercito russo sta cercando di creare l'impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcune aree continuano i tentativi isolati di avanzare e causare vittime all'Ucraina", ha dichiarato Zelenski dopo aver ricevuto un nuovo rapporto dal capo dell'esercito ucraino, Oleksandr Sirski. Zelenski ha ribadito che l'Ucraina deporra' le armi nel momento in cui lo fara' anche la Russia e ha insistito sulla sua proposta di estendere a 30 giorni la tregua pasquale. Secondo le informazioni ricevute dall'esercito e diffuse da Zelenski sulla situazione della tregua a dodici ore dall'entrata in vigore, la Russia ha effettuato 59 attacchi con l'artiglieria e ha lanciato cinque assalti su diversi segmenti del fronte, oltre a utilizzare droni d'attacco. Il presidente ucraino ha denunciato che, a seguito di queste azioni, sono scoppiati combattimenti in diverse aree del Donetsk e in un zona del fronte di Zaporizhzhia. Il presidente ucraino ha anche riferito di attivita' di artiglieria e di droni nella regione russa di Kursk, dove le truppe ucraine continuano a condurre un'operazione militare. "Tra le 18:00 (ora locale, in cui e' iniziata la tregua) di ieri e la mezzanotte di stanotte ci sono stati 387 colpi di artiglieria e 19 assalti da parte delle forze russe. I droni sono stati utilizzati dai russi 290 volte", ha scritto il presidente ucraino sui suoi network senza spiegare la discrepanza con le cifre che aveva fornito in altre parti del suo messaggio. Zelensky ha ribadito che l'esercito ucraino continuera' ad agire "simmetricamente", "in base alla specifica situazione di combattimento" in ogni area.