"L'Ungheria uscirà dalla Corte penale internazionale. Il ministro Gergely Gulyás ha annunciato che il governo ha deciso di ritirarsi dalla Cpi". A dare l'annuncio, su X, il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. "Il processo di ritiro inizierà in linea con gli obblighi giuridici costituzionali e internazionali dell'Ungheria", ha aggiunto. La bozza della risoluzione parlamentare che autorizza il governo ad avviare la procedura di uscita sarebbe già pronta.

L'annuncio giunge in concomitanza con l'arrivo a Budapest di Netanyahu, nei cui confronti la Cpi ha spiccato un mandato di arresto per crimini di guerra e contro l'umanità. Il premier israeliano in conferenza stampa con Orban ha definito "coraggiosa e di principio" la decisione ungherese di ritirarsi dalla Corte che ha definito "un'organizzazione corrotta" alla quale bisogna opporsi. L'Ungheria è il primo Stato membro dell'Ue a ospitare il premier, senza fare seguito alla decisione della Corte.

Il ministro Gulyas: "Cpi un organismo politico"

La Cpi "è stata un'iniziativa rispettabile", ha dichiarato il ministro Gulyás in conferenza stampa, ma negli ultimi tempi è diventata "un organismo politico", e l'incriminazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ne è "l'esempio più triste, ha aggiunto". Il ministro ha sottolineato che il governo ritiene tutto ciò inaccettabile e pertanto ha deciso di uscire dalla Cpi. Il ministro ha parlato di "serie preoccupazioni" emerse a livello internazionale in merito alle attività della Cpi negli ultimi tempi, ricordando che gli Stati Uniti, la Cina e la Turchia non hanno mai fatto parte della Cpi e che il Congresso degli Stati Uniti ha deciso di sanzionare i giudici della Corte. Le attività della Cpi, ha proseguito Gulyás, si sono "allontanate dal suo scopo originario" e poiché "la politica è diventata un tribunale", l'Ungheria non desidera più farne parte.