Corte penale internazionale contro sanzioni Trump

Venerdì la Corte penale internazionale ha condannato le sanzioni, impegnandosi a restare al fianco del suo staff e a “continuare a fornire giustizia e speranza a milioni di vittime innocenti di atrocità in tutto il mondo, in tutte le situazioni precedenti”. I funzionari del tribunale si sono incontrati venerdì all’Aia per discutere le implicazioni delle sanzioni.

La Corte penale internazionale

La Corte penale internazionale, istituita nel 2002, ha giurisdizione internazionale per perseguire il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra negli Stati membri o se la situazione viene deferita dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In base a un accordo tra le Nazioni Unite e Washington, Khan dovrebbe essere in grado di recarsi regolarmente a New York per informare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui casi che aveva deferito alla corte dell’Aia. Il Consiglio di Sicurezza ha deferito alla Corte penale internazionale la situazione in Libia e nella regione sudanese del Darfur. "Confidiamo che qualsiasi restrizione adottata contro gli individui venga implementata in conformità con gli obblighi del paese ospitante ai sensi dell'accordo sulla sede delle Nazioni Unite", ha detto il vice portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq.