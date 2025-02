Salvini in Israele vede Netanyahu: "Decisioni Cpi indecenti"

Prosegue la visita di 48 ore del vicepremier Matteo Salvini in Israele, che oggi terrà una conferenza stampa a Gerusalemme, all’hotel King David, alle 16 ora locale (le 15 in Italia). Ieri il leader della Lega ha avuto un bilaterale con il ministro degli Affari Esteri Gideon Sa'ar, poi a Gerusalemme l'incontro con il ministro degli Affari della Diaspora e dell'Antisemitismo Amichai Chikli. Quindi il faccia a faccia, di mezz'ora, con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Una visita delicata e importante non solo per confermare e rafforzare le forti relazioni tra il Carroccio ed il Likud, ma anche per fare il punto della situazione dopo la visita a Washington del premier israeliano e per ribadire i rapporti di amicizia tra Italia e Israele. Con una premessa: la conferma del sostegno al percorso di pace e stabilità in Medio Oriente.