Donald Trump: “L'accordo con l’Iran sul nucleare è vicino”

In questo momento da parte dell'Iran non è ancora arrivata alcuna risposta ufficiale. In un’intervista rilasciata a Abc, Ali Shamkhani - che è un consigliere dell’ayatollah Khamenei - ha però lasciato intendere che l'Iran potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rinunciare alle scorte di uranio altamente arricchito, a condizione che gli Stati Uniti procedano con una revoca sostanziale delle sanzioni economiche in vigore.



