Israele Hamas, Usa insiste per tregua, ma proseguono raid a Rafah LIVE

Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Sullivan ribadisce a Netanyahu la posizione di Biden su Gaza: ridurre al minimo le vittime civili e avere una strategia politica per il futuro. "Chiedo una tregua immediata e la liberazione degli ostaggi", ha detto il presidente Usa. Almeno 3 persone sarebbero morte e altre 8 ferite in bombardamenti israeliani che stamattina hanno colpito Rafah, nel sud della Striscia di Gaza