Medioriente, Al-Thani: "Israele non dimostra interesse a negoziati"

Il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, ha dichiarato che gli ultimi bombardamenti su Gaza dimostrano che Israele non è interessato a un processo di pace. Lo sceicco ha definito l'operazione un "cattivo segnale" in un'intervista alla Cnn avvenuta a Doha, in occasione della visita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e ha affermato di non aspettarsi pertanto molti progressi diplomatici verso un cessate il fuoco. Al-Thani ha salutato il rilascio dell'ostaggio israeliano-americano Edan Alexander come una "svolta che contribuirà a rimettere in carreggiata i colloqui". Purtroppo la reazione di Israele è stata (bombardare) il giorno dopo, mentre inviava la delegazione", ha aggiunto il capo del governo del Qatar, secondo il quale Israele "essenzialmente invia il segnale di non essere interessato ai negoziati".