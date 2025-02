Gaza, oggi il ritiro di Israele dal corridoio di Netzarim. DIRETTA

L'Idf si ritirerà dalle posizioni che ancora occupa nel corridoio di Netzarim, nel centro di Gaza, come parte dell'accordo con Hamas. Le forze israeliane si sono ritirate dalle loro posizioni nella porzione settentrionale del corridoio di Netzarim la scorsa settimana, mentre gli sfollati sono tornati nel nord della Striscia a piedi attraverso la strada costiera e con i veicoli sulla strada di Salah a-Din. L'Idf, ricorda il Times of Israel, ha mantenuto alcune postazioni sul lato orientale della strada di Salah a-Din, più vicino al confine con Israele. Secondo lo schema dell'accordo, il 21° giorno del cessate il fuoco Israele si ritirerà dall'intero corridoio che divide in due la Striscia e manterrà una presenza solo in una zona cuscinetto di circa un chilometro all'interno di Gaza. Le forze israeliane sono ancora dispiegate nel Corridoio Filadelfia, la zona di confine tra Egitto e Gaza. Secondo l'accordo, Israele deve completare il ritiro dal Corridoio di Filadelfia al 50° giorno del cessate il fuoco.

