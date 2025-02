Donald Trump: "Mi impegno ad acquistare e controllare Gaza". LIVE

Nelle sue dichiarazioni ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che i tre ostaggi israeliani rilasciati sabato da Hamas, scarni e fragili, assomigliavano agli ebrei nella Germania nazista. Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami "sembravano sopravvissuti all'Olocausto", ha detto Trump, secondo diversi giornalisti a bordo. "Non so per quanto tempo ancora potremo resistere", ha aggiunto.