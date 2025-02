Guerra Israele, Hamas sospende rilascio ostaggi. LIVE

Hamas minaccia di sospende il rilascio degli ostaggi israeliani previsto per sabato "fino a nuovo avviso" e accusa Israele di non adempiere agli obblighi dell'accordo. La tregua torna in bilico. In serata Hamas ha fatto sapere che "la porta resta aperta" per rispettare la data di sabato prossimo per il nuovo scambio prigionieri ma Israele deve 'adempiere ai propri obblighi'. Per lo Stato ebraico si tratta di una 'totale violazione' del cessate il fuoco. Il ministro della Difesa Katz mette l'Idf in stato di massima allerta per qualsiasi possibile scenario a Gaza e al confine: "Non torneremo alla realtà del 7 ottobre", Donald Trump ha definito "terribile" la minaccia di Hamas di rinviare la liberazione degli ostaggi e ha promesso "un vero inferno" se non li rilascerà.

