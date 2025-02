Guerra Israele, Netanyahu: "Hamas liberi ostaggi sabato o fine tregua"

S'infiamma lo scontro sulla tregua a Gaza. Un ultimatum che ha ribadito anche il presidente degli Stati Uniti Trump, che due giorni da aveva minacciato "l'inferno" Il re di Giordania ricevuto alla Casa Bianca: "No allo sfollamento di Gaza". Il tycoon minaccia il taglio degli aiuti. L'Egitto ha reso noto di voler presentare una "visione" per la ricostruzione di Gaza che non preveda lo sfollamento dei palestinesi dalla Striscia