Israele: manterremo tregua se Hamas rilascerà tre ostaggi sabato. LIVE

Israele avrebbe inviato un messaggio a Hamas tramite i mediatori di Egitto e Qatar, affermando che manterrà fede all'accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi se Hamas rilascerà altri tre ostaggi sabato, come previsto. Lo riferisce Axios, citando un alto funzionario israeliano. Il portavoce senior di Hamas, Sami Abu Zuhri, ha detto che il movimento è "impegnato" a rispettare il calendario precedentemente concordato per l'accordo sugli ostaggi, quindi tre e non "tutti". "Se Hamas ferma il rilascio degli ostaggi, allora non c'è accordo e ci sarà la guerra", aveva detto in precedenza il ministro della Difesa israeliano Katz, minacciando una ripresa dei combattimenti "diversa nell'intensità rispetto a prima del cessate il fuoco"

