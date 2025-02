Medioriente, Metsola ieri a Gaza. Hamas: "Tre ostaggi liberi domani"

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è finalmente ripartito per l'Europa dopo essere dovuto tornare indietro a causa di un problema meccanico al suo aereo. Lo ha affermato il suo portavoce. Nel suo secondo viaggio all'estero, Rubio parteciperà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco per poi andare in Medio Oriente. Ma il suo aereo ha bruscamente virato verso la base aerea di Andrews, nella periferia di Washington, secondo un giornalista dell'AFP che lo accompagnava. Nella nuova partenza su un aereo più piccolo, la stampa non viaggia più con lui. Rubio raggiungera' nella città bavarese il vicepresidente J.D. Vance per un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, molto atteso dopo che la telefonata di Donald Trump con Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina ha suscitato preoccupazioni tra gli europei. Rubio si recherà successivamente in Israele, Arabia Saudita ed Emirati Arabi

Uniti.