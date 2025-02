Si attende per questa mattina il sesto round della prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Hamas ha reso noto i nomi dei tre ostaggi che saranno liberati, tra i quali un cittadino russo-israeliano di 29 anni e un israelo-americano 36enne, ed il 46enne Yair Horen. I tre erano stati presi in ostaggio il 7 ottobre 2023 nel kibbutz di Nir Oz. Secondo fonti palestinesi, la consegna alla Croce Rossa avverrà a Khan Younis, nel sud della Striscia, tra le 8 e le 10 del mattino. In cambio, ha fatto sapere Hamas, lasceranno le carceri israeliane 369 detenuti palestinesi. Intanto, in Libano, dimostranti pro-Hezbollah hanno attaccato un convoglio dell'Unifil incendiando uno dei mezzi, in un'imboscata nei pressi dell'aeroporto di Beirut.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: