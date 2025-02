Guerra Israele, Rubio a Gerusalemme per incontrare Netanyahu. LIVE

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha approvato per ora l'ingresso a Gaza di caravan e attrezzature pesanti che dovrebbero servire a realizzare strutture abitative temporanee, in linea con l'accordo di tregua del 19 gennaio. Lo ha riferito The Times of Israel, che cita l'emittente pubblica Kan. Dietro il rifiuto del premier vi sarebbe l'intenzione di spingere per un prolungamento della fase uno dell'intesa, che scadrà il primo marzo. Alla riunione del comitato di sicurezza, ieri sera, "è stato deciso che la questione delle carovane sarà discussa nei prossimi giorni. Israele si sta coordinando con gli Stati Uniti", ha riferito una fonte del governo. L'intesa sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi stabilisce che, nella prima fase di sei settimane, sia consentito fare entrare a Gaza rifornimenti e attrezzature per allestire almeno 60.000 strutture abitative temporanee. La settimana scorsa Hamas ha protestato per il mancato permesso di ingresso delle case mobili e macchine movimento terra in attesa al valico di frontiera di Rafah dall'Egitto. Netanyahu sarebbe deciso a tentare di estendere la prima fase dell'accordo oltre i 42 giorni previsti, garantire la libertà di più dei 33 ostaggi pattuiti, inclusi alcuni in cattive condizioni di salute. Secondo Channel 12, il premier ha chiesto ai suoi negoziatori di tentare di convincere Hamas, con il sostegno degli Stati Uniti, che è anche nell'interesse di Hamas estendere la prima fase, poiché così l'attuale fase dell'accordo di cessate il fuoco rimanga in vigore più a lungo. Hamas, insieme con Egitto e Qatar, premerebbe invece affinché si avvii negoziato sulla seconda fase dell'accordo, che vedrebbe la restituzione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra.