Israele, media: Netanyahu rimuoverà presto capo dello Shin Bet. LIVE

Riparte il negoziato sulla tregua in Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Rubio e Netanyahu hanno dichiarato che Trump e il premier israeliano hanno "una strategia comune" su Gaza e che "si apriranno le porte dell'inferno se tutti gli ostaggi" non saranno liberati da Hamas. Anche l'Iran nel mirino: gli ayatollah non avranno le armi nucleari, assicurano Washington e Tel Aviv.

