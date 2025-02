Medio Oriente, iniziato il ritiro di Israele dal sud del Libano. LIVE

Il segretario di Stato americano, Marc Rubio, ha riferito di avere concordato con il principe ereditario Mohammed bin Salman su un lavoro comune per la tregua a Gaza. "Nei miei incontri con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il ministro degli Esteri Faisal bin Farhan abbiamo ribadito il nostro impegno a implementare il cessate il fuoco a Gaza e ad assicurare che Hamas rilasci tutti gli ostaggi", ha scritto su X dopo aver visto oggi bin Salman e Faisal. "Abbiamo anche discusso di modi per migliorare la nostra cooperazione economica e di difesa e promuovere i nostri interessi comuni in termini di stabilità e prosperità in tutta la regione", ha aggiunto.