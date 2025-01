Tregua Gaza, accordo tra Israele e Hamas. Le reazioni da Trump a Biden

Introduzione

Dopo lunghe trattative e negoziazioni, è stato raggiunto l’accordo tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza (IL RACCONTO IN DIRETTA). Mentre continuano a emergere i dettagli sull’intesa raggiunta tra le parti, non si sono fatte attendere le reazioni dei leader internazionali sul cessate il fuoco nella Striscia.