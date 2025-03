Giubileo, il Papa non sarà alla giornata dedicata ai malati

Dopo l'assenza di questo fine settimana per il Giubileo dei missionari della misericordia, il Pontefice è costretto ad annullare anche i suoi impegni del 6 aprile per la giornata dedicata agli ammalati e al mondo della sanità. Non è ancora escluso che Bergoglio possa manifestarsi solo per un breve saluto. Domani settima domenica senza il Papa all'Angelus ascolta articolo

Papa Francesco non presiederà neanche il Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. La celebrazione del 6 aprile, alle ore 10.30 sul sagrato della Basilica di San Pietro, sarà guidata da monsignor Salvatore Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, in quanto "delegato del Santo Padre Francesco". A comunicarlo è monsignor Diego Ravelli, Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. Bergoglio, che la scorsa domenica 23 marzo è stato dimesso dal Gemelli di Roma dopo 38 giorni di ricovero, continua a dover annullare gli impegni dell’anno giubilare a causa delle terapie e del riposo necessari alla convalescenza.

Oggi Giubileo dei missionari Dopo il no alla presenza per il Giubileo dei missionari della misericordia, che si sta svolgendo in questi giorni, Papa Francesco è stato costretto ad annullare anche gli impegni del prossimo fine settimana. Ai sacerdoti arrivati in Vaticano Bergoglio ha però mandato un messaggio: "Avrei voluto incontrarvi in occasione del vostro pellegrinaggio giubilare ed esprimere di persona a voi, Missionari della Misericordia, la mia gratitudine e il mio incoraggiamento". La nota era stata scritta il 19 marzo, quando il Pontefice si trovava ancora al Gemelli, e diffusa oggi dalla sala stampa: "Vi auguro un pellegrinaggio ricco di frutti" e "non dimenticatevi, per favore, di pregare per me". Leggi anche Papa Francesco, condizioni stabili. Lieve miglioramento ripresa voce