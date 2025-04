Trump: "Penso che Putin e Zelensky siano pronti a un accordo"

Donald Trump è determinato a individuare opzioni "reali e durature" per risolvere la crisi in Ucraina e "progressi significativi" su questo dossier sono già stati registrati, ha assicurato l'inviato del Cremlino, Kirill Dmitriev, dopo due giorni di colloqui a Washington, prima di lasciare gli Stati Uniti. Il Presidente americano "ha non solo evitato una terza guerra mondiale ma anche reso possibili progressi significativi per una soluzione del conflitto", ha detto. La visita di Dmitriev, che ha reso possibili anche discussioni su possibili forme di cooperazione economica bilaterale, in particolare nell'Artico e sulle terre rare, ha coinciso con l'annuncio di Trump dei dazi contro Paesi alleati e amici.

"Prima, alcuni parlavano di soluzioni che sapevano che non erano possibili, con posizioni che non rappresentavano soluzioni reali. Con l'Amministrazione Trump, si pensa invece a quello che è davvero possibile, a quello che può davvero funzionare e a come possiamo individuare una soluzione a lungo termine", ha aggiunto Dmitriev, direttore esecutivo del Fondo russo per gli investimenti diretti, esponente russo di più alto livello negli Stati Uniti dall'inizio dell'invasione in Ucraina (per la sua visita sono state sollevate le sanzioni a suo carico), citando per esempio l'accordo per evitare raid contro infrastrutture energetiche, "primo passo per una de escalation del conflitto".