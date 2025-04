Dazi Usa, in vigore tariffe del 10% su import: Borse giù, Cina replica

Sono entrati in vigore un minuto dopo la mezzanotte di sabato ora di Washington (le 6:01 in Italia) i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano dal resto del mondo: questa soglia minima universale, da cui sono esenti determinati prodotti, si aggiunge ai dazi già esistenti annunciati nei giorni scorsi. Quella di è ieri è stata una giornata da incubo per le Borse, ancora a picco in tutto il mondo. Piazza Affari è sprofondata come dopo l'11 settembre e ha perso il 6,5%. Mai così male in 10 anni salvo nel dopo-Brexit, con Lehman Brothers e per il Covid. Crolla l'Asia.