Tajani sui dazi: "Gli imprenditori non devono scappare dall'Italia"

"L'Europa deve reagire con intelligenza. Bisogna essere seri e non dobbiamo fare una guerra all'America" ha detto il vicepremier. "Non drammatizzare. Agire ma non perdere calma" aggiunge il ministro degli affari esteri

Una possibile delocalizzazione delle imprese italiane negli Stati Uniti dopo i dazi imposti da Trump all'Ue? "Io sono contrarissimo alla delocalizzazione, io sono per l'internazionalizzazione. Se un'impresa che opera in Italia vuole internazionalizzarsi e produrre anche negli Stati Uniti questo penso sia un fatto positivo. Ma scappare dall'Italia è un atto non coerente con quello che dovrebbe fare un imprenditore italiano". Lo ha detto Antonio Tajani a margine del Consiglio nazionale del suo partito in corso a Roma a chi gli ha chiesto delle tante imprese che iniziano a parlare di delocalizzazione come risposta ai dazi.