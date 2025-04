Dazi, il ministro Giorgetti: "Niente panico, controtariffe rischiose"

Sui dazi americani , "come governo dobbiamo cercare di mantenere il sangue freddo, valutare gli impatti ed evitare di partire con una politica di controdazi che potrebbe essere semplicemente dannosa per tutti e specialmente per noi". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio (Como). "Noi siamo impegnati a quella che potremmo definire una de-escalation con l'amministrazione americana: il messaggio a mio giudizio è che non bisogna pigiare il pulsante, il bottone del panico", ha affermato Giorgetti. "Questo approccio pragmatico e razionale lo porteremo a livello europeo. Le Borse agiscono in modo razionale e talvolta irrazionale, seguendo altri tipi di istinti ", ha evidenziato. Giorgetti ha anche detto che "gli aiuti per i settori e le imprese danneggiate da questa situazione" si traducono in interventi di tipo economico-finanziario a carico del bilancio dello Stato", ma "se ciò è vero" questo "deve essere consentito dalle regole europee. Nel messaggio finale definito da lui stesso "una provocazione" invita a mettere in stand-by le regole di bilancio Ue con la crisi dettata dai dazi così come avvenne con il Covid.

"Imprese resilienti, reggano come il Covid"

"L'Italia per definizione è fatta da imprenditori assai svegli e reattivi" che dimostrano "una resilienza superiore alla media", ha detto Giorgetti parlando dei dazi americani. "Questo si è già verificato in occasione della pandemia" e "il nostro auspicio è che si manifesterà anche in questa situazione". "Qui si dice che l'Italia deve trattare da sola. Io dico che il governo, ovviamente pensando al tipo di economia che rappresenta, deve portare giustamente gli interessi italiani in Europa, consapevole - visto che l'Ue è nata come mercato europeo - che la politica di tipo commerciale è per definizione sostanzialmente di competenza europea", ha affermato il ministro.

Da Trump "puro business"

Serve, ha ribadito Giorgetti, "un approccio razionale e pragmatico" sui dazi imposti dagli Usa, "essendo consapevoli che ciò che ha fatto l'amministrazione Trump è una politica basata su criteri commerciali. Ci sono Paesi palesemente guidati da governi comunisti o socialisti trattati meglio rispetto a Paesi in cui la cultura liberale è consolidata", per cui quella della nuova amministrazione americana "è una politica di puro business". La nuova politica commerciale statunitense "era già con Biden una tendenza avviata su cui l'Europa, in modo ritardato, stava cercando di fronteggiare". Insomma, "la tendenza al protezionismo era già delineata", ha ricordato Giorgetti, per il quale "siamo di fronte a un cambiamento di portata storica e politica che nasce da un'azione di tipo economico, ma che mette sotto tiro la politica della globalizzazione che dagli anni Novanta ha definito una fase che è in crisi in modo abbastanza evidente" e di cui "abbiamo ignorato le conseguenze economiche e sociali".

"Il debito è un vincolo che va sempre valutato"

"Il debito pubblico e i ridotti spazi di bilancio per il nostro Paese sono un dato di fatto, un vincolo in cui deve tener conto in qualsiasi tipo di decisione", ha detto il ministro. "Questo vincolo che ci arriva da questo enorme debito dal passato non posso ignorarlo, non devo ignorarlo, non si deve ignorare perché poi le decisioni che si assumono a livello europeo con i temi che parlerò poi in seguito non sono banali", ha aggiunto Giorgetti nel ricordare che "partiamo da una situazione in cui i nostri spazi di bilancio sono profondamente diversi da quelli di altri Paesi".