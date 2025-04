Borse, Milano crolla a -7,1%: è la peggiore in Europa. Cosa succede

Dopo un'apertura negativa, le perdite sono aumentate, con i timori di una recessione globale sulla scia dell'annuncio sui dazi del presidente americano Trump. Piazza Affari in picchiata: a metà seduta il Ftse Mib ha registrato il -7,1%. Sprofondano le banche e le assicurazioni. Nel Vecchio continente nessuno fa peggio di Milano, ma sono comunque ampiamente in negativo anche Madrid, Francoforte, Parigi e Londra

Giornata nera per le Borse europee che sprofondano sulla scia dell'annuncio di Donald Trump sui dazi statunitensi. Dopo un'apertura negativa, le perdite sono aumentate, con i timori di una recessione globale. Piazza Affari in picchiata: a metà seduta il Ftse Mib ha registrato il -7,1%. Sprofondano le banche e le assicurazioni: Bper (-13%), Mps (-12%), Popolare Sondrio, Unicredit, Banco Bpm (-11%), Intesa (-9%). Male anche Iveco (-11,8%), Leonardo (-11%) e Stellantis (-8%). Nel Vecchio continente nessuno fa peggio di Milano, ma sono comunque ampiamente in negativo anche Madrid (-5,9%), Francoforte (-4,9%), Parigi (-4,3%) e Londra (-3,9%) (LE NEWS IN DIRETTA).