Tasse universitarie Usa, da Harvard al Mit: gli aiuti per gli studenti

Introduzione

La leggendaria università di Cambridge, nel Massachusetts, a pochi minuti da Boston, perla della “Ivy League” americana, non costerà nulla per chi arriva da famiglie con redditi inferiori a 200mila dollari l’anno (vale a dire meno di 185mila euro).

La novità entrerà in vigore già dal prossimo settembre, con l’anno accademico 2025-26, e rappresenta un cambiamento di portata notevole dato che, fino ad ora, l’ateneo era tra i più costosi del mondo. Al momento la retta universitaria per un anno è infatti pari a 56.500 dollari, ma sale a 82.866 dollari se si includono vitto, alloggio e altre spese.

Ma Harvard non è l’unica università statunitense che ha deciso di applicare sconti e di pensare ad aiuti per i suoi studenti: dal Mit a Stanford, molti atenei stanno implementando programmi di sostegno economico per gli ammessi ai corsi.