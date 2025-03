La Sapienza prima università al mondo per studi classici

Introduzione

La Sapienza è la prima università al mondo negli studi classici. A dirlo è l’edizione 2025 del report QS World University Rankings by Subject che conferma per il quinto anno consecutivo il primato assoluto dell'università romana nella materia Classics and Ancient History con il punteggio di 99.1. L’ateneo si colloca poi al primo posto a livello nazionale anche in altre due aree tematiche su cinque: "Arts & Humanities" e "Natural Sciences", rispettivamente al 40esimo e al 61esimo posto nella classifica mondiale