Approvata legge sugli animali, carcere e stop a combattimenti

Introduzione

Una svolta storica per la tutela degli animali in Italia: il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge, a prima firma Michela Vittoria Brambilla, che introduce nuove e più severe sanzioni per chi maltratta, abbandona o uccide animali. Con questa legge, i reati contro gli animali assumono una valenza penale più incisiva, prevedendo multe salate e pene detentive per i trasgressori. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la protezione degli animali e contrastare con determinazione ogni forma di crudeltà e negligenza