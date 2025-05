Chi era Denis Bergamini, il calciatore morto nel 1989

Nel 2017 il caso viene riaperto con la riesumazione del cadavere per effettuare l’autopsia: i nuovi esami stabiliscono che Bergamini viene prima ucciso e poi gettato sotto il camion per inscenare un suicidio. Così, a 35 anni dai fatti, nel 2024 i giudici della Corte d'assise di Cosenza condannano in primo grado a 16 anni di reclusione Isabella Internò, la fidanzata della vittima, per omicidio volontario premeditato in concorso con ignoti. Secondo i giudici il movente sarebbe che Bergamini non avrebbe voluto sposarla, lasciandola quando lei era rimasta incinta.

