Pablo Trincia, tutti i suoi podcast e dove ascoltarli

La prima audio-inchiesta del giornalista risale al 2017, quando decide di raccontare in questa forma - ancora poco diffusa in Italia - il caso dei cosiddetti “Diavoli della Bassa Modenese”. Poi è la volta del toccante “Buio”, seguito dal lavoro sulla vita di Anna Prouse. Il responsabile creativo di Chora Media prosegue poi con altre storie, dal naufragio della Costa Concordia alla ragazza scomparsa a Potenza, passando per un viaggio a Mumbai e il crac della Parmalat ascolta articolo

L’ultimo in ordine di tempo è Dove nessuno guarda: il caso Elisa Claps, ma il lavoro di Pablo Trincia con i podcast inizia con un’intuizione quasi dieci anni fa, nel 2014, quando il giornalista tramite un tweet del cestista Emanuel Ginobili scopre Serial, inchiesta sulla scomparsa di una bambina di Baltimora. Trincia intuisce che si sta aprendo un nuovo modo di fare giornalismo, che permette di raccontare dettagli e sfumature con una profondità diversa, e tre anni dopo sbarca nell’universo dei podcast con il suo primo lavoro, Veleno. Ecco quali sono i podcast di Pablo Trincia, oggi responsabile creativo di Chora Media, e dove ascoltarli.

Veleno (2017) Il primo podcast di Pablo Trincia, realizzato insieme ad Alessia Rafanelli, è il racconto del caso dei cosiddetti “Diavoli della Bassa Modenese”. Un’inchiesta diventata poi un libro, Veleno. Una storia vera, e una docu-serie prodotta da Fremantle e disponibile su Amazon Prime Video. La storia è incentrata sui fatti avvenuti tra il 1997 e il 1998 nei paesi di Mirandola e Massa Finalese, quando 16 bambini vennero allontanati dalle loro famiglie, accusate di far parte di una setta di satanisti pedofili. Il podcast ripercorre la vicenda attraverso diverse testimonianze e racconta anche gli esiti dei processi che hanno portato sia a condanne che ad assoluzioni. Si può ascoltare gratuitamente sulle principali piattaforme di podcast fra cui Spotify e Apple Podcasts. approfondimento Intelligenza artificiale, Spotify lancia il podcast in più lingue

Buio (2019) Due anni dopo Trincia torna con un nuovo podcast intitolato Buio. Si tratta di una raccolta di otto episodi, otto storie di persone che hanno vissuto eventi traumatici, violenti, estremi, che li hanno gettati in una spirale di rabbia, odio e depressione dalla quale, però, sono poi riusciti a uscire trovando la loro via per la rinascita. Storie raccontate dal giornalista e dagli stessi protagonisti, in un podcast intenso e commovente che si può ascoltare su Audible. approfondimento Qual è il podcast di Sky TG24 che fa per te?

Le guerre di Anna (2020) Anche Le guerre di Anna è disponibile con tutte le puntate su Audible. Realizzato da Pablo Trincia, Luca Micheli e Debora Campanella, è la storia di Anna Prouse, una donna italiana oggi poco più che 50enne che vive a San Francisco. Il podcast racconta la sua storia a partire dai giorni nostri, quando la sua vita frenetica - fatta anche di un lavoro in un colosso mondiale della tecnologia - viene stravolta dalla scoperta di un tumore incurabile al cervello. Il podcast torna indietro alla sua infanzia nell'alta borghesia milanese, la carriera da giornalista, per arrivare agli otto anni passati in Iraq con vari incarichi governativi durante l'occupazione americana. Anna racconta la difficile vita nel Paese, i due attentati a lei diretti e la fatwa a cui è scampata. Il suo racconto si intreccia al racconto del Paese, dalla dittatura di Saddam Hussein fino ad arrivare all'invasione americana e al rovesciamento del dittatore, e gli anni dell'occupazione, raccontati anche dalle voci di diversi testimoni che hanno vissuto quel tragico periodo. approfondimento MUBI e Chora Media, arriva il podcast "Voci italiane contemporanee"

Il dito di Dio - Voci dalla Concordia (2021) Nel 2021 Trincia torna con Il dito di Dio - Voci dalla Concordia, un podcast Spotify Studios - in collaborazione con Chora Media - costruito su un enorme lavoro di ricerca e sulle testimonianze di chi ha vissuto la tragedia del naufragio avvenuto nella notte fra il 13 e il 14 gennaio 2012 vicino all’Isola del Giglio. Un racconto, fatto di dettagli e suoni, tremendamente reale e commovente e che prende corpo attraverso le voci dei parenti delle vittime, dei soccorritori, dei passeggeri e degli abitanti dell’isola. Il dito di Dio - Voci dalla Concordia si può ascoltare su Spotify. approfondimento Undici anni dal naufragio della Costa Concordia, il racconto in foto

Megalopolis - Mumbai 2050 (2022) È su Spotify anche Megalopolis - Mumbai 2050, realizzato da Pablo Trincia e Alessia Rafanelli e prodotto da Chora Media. Questo podcast è un viaggio nella megalopoli da 22 milioni di abitanti minacciata dalla mano dell’uomo fra cambiamento climatico, inquinamento ed esplosione demografica, e segnata da conflitti e disuguaglianze. Secondo gli esperti, la città che si affaccia sul Mar Arabico potrebbe essere sommersa dal mare nella sua parte Sud già nel 2050. Sul tema è disponibile anche la docu-serie Essere umani - Lo spettro di Mumbai sul nostro futuro, prodotta per Sky TG24 da Chora Media. approfondimento Pablo Trincia racconta Mumbai: ho visto la città sull’orlo del baratro

Crac! La storia del caso Parmalat (2022) Sempre del 2022 è anche un altro podcast Audible Original, firmato da Pablo Trincia e David Chierchini: Crac! La storia del caso Parmalat. I sei episodi ripercorrono gli inizi della carriera di Callisto Tanzi, con la trasformazione di una piccola attività in un colosso, fino al crac del 2003 che mandò in rovina moltissimi risparmiatori e alle figure - aziendali e politiche - che in qualche modo ebbero un ruolo o assistettero da vicino a quanto accadde. Crac! La storia del caso Parmalat è disponibile su Audible. leggi anche È morto l’imprenditore Calisto Tanzi

Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps (2023) L’ultimo lavoro è Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps, un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media e curato da Pablo Trincia e da lui scritto insieme a Riccardo Spagnoli e Alessia Rafanelli. È la storia di Elisa Claps, la ragazza 16enne scomparsa il 12 settembre 1993: un mistero risoltosi - solo in parte - nel 2010 con il ritrovamento del corpo della ragazza nel sottotetto della chiesa Santissima Trinità di Potenza. Un racconto meticoloso, con dettagli inediti, che restituisce un ritratto vero della persona di Elisa Claps e solleva molte perplessità su come furono gestite le indagini sul killer Danilo Restivo. Il podcast - disponibile su Spotify e Apple Podcasts - a novembre diventerà, con lo stesso titolo, un’inchiesta originale in quattro puntate realizzata per Sky TG24. Con nuove testimonianze e immagini inedite Pablo Trincia, per la regia di Riccardo Spagnoli, costruirà un nuovo racconto che prenderà le mosse dal podcast per superarlo e dare una forma video al caso di Elisa Claps. approfondimento Quanti Sapevano? - Il Caso Elisa Claps: lo speciale di Sky TG24. VIDEO