Il nuovo podcast di Pablo Trincia: Sangue loro

Potete già ascoltare il trailer disponibile su tutte le piattaforme. Una città, Roma. Una data: settembre 1985. Un luogo, un giorno, una borsa, una scatola e due destini che stanno per incrociarsi. E le vite di tante persone che stanno per cambiare. Per sempre. Pochi dettagli per immaginare la nuova serie firmata e con la voce di Pablo Trincia.



"Sangue loro - Il ragazzo mandato a uccidere" sarà disponibile su tutte le piattaforme audio dal 19 febbraio. E' un podcast originale di Sky Italia e Sky tg24 realizzato da Chora Media. Una serie nata da un’idea di Luca Lancise che l'ha scritta insieme a Pablo Trincia. Nel tema Antonella Serrecchia, per il supporto redazionale, Michele Boreggi autore di sigla, musiche e sound design. Il Ney, il Saz e l’Oud sono di Pejman Tadayon, le percussioni di Simone Pulvano. La post-produzione è di Michele Boreggi e la creative producer è Audrey Gouband. Il fonico di presa diretta è Michele Boreggi, i fonici di studio sono Luca Possi, Lucrezia Marcelli, Aurora Ricci; e Walker Lee.