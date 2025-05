Delitto Garlasco, domani gli interrogatori. I Poggi contestano i pm

Andrea Sempio è stato convocato in Procura a Pavia martedì 20 maggio alle ore 14. Alla stessa ora saranno sentiti Marco Poggi a Venezia (come testimone) e Alberto Stasi, teste assistito in quanto giudicato in un procedimento connesso. La famiglia della vittima, tramite il proprio legale dice: “Stato non difende verità accertata”

Martedì 20 maggio alle ore 14 Andrea Sempio è stato convocato negli uffici di piazza del Tribunale, a Pavia. Sarà in Procura, accompagnato dai suoi avvocati, per essere interrogato dai magistrati che, dopo due inchieste e altrettante archiviazioni, lo hanno indagato per l' omicidio di Chiara Poggi . Si ripartirà dagli elementi già acquisiti sul delitto di Garlasco in 18 anni di indagini, dalle tracce di Dna sotto le unghie della vittima, alle tre telefonate, tutte brevissime, alla sua abitazione nei giorni in cui era sola a casa. Senza dimenticare il biglietto del parcheggio trovato una settimana dopo l'omicidio della 26enne ma consegnato agli inquirenti soltanto l'anno successivo. "Anomalie" già emerse in passato a cui potrebbero ora aggiungersi nuovi elementi.

La convocazione contemporanea di Stasi e Marco Poggi

Potrebbe spiegarsi così la convocazione in contemporanea come testimone di Marco Poggi, il fratello della vittima che verrà ascoltato dai carabinieri a Venezia, dove vive, e di Alberto Stasi. Colui che all’epoca dei fatti era il fidanzato di Chiara, a cui è stata concessa da poco la semilibertà, è teste assistito in quanto giudicato in un procedimento connesso: condannato in via definitiva a 16 anni, è sin qui l'unico colpevole per l'omicidio del 13 agosto 2007.

Il gruppo di amici di Marco Poggi e il rapporto con Sempio

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il gruppo di amici di Marco Poggi, all’epoca dell’omicidio tutti poco più che maggiorenni, si incontrava quotidianamente. I cinque amici, diversi anni più giovani di Chiara e Alberto, sono spesso citati nelle carte come molto uniti. Ma i magistrati vogliono fare luce su eventuali crepe. A Marco Poggi sarà chiesto di nuovo del suo rapporto con gli amici, in particolare Sempio, della frequentazione di casa Poggi da parte del gruppo, delle telefonate fatte da Sempio mentre lui era in vacanza in Trentino già dal 5 agosto.