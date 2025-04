Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 22 al 27 aprile

E' già iniziata una nuova settimana: sarà significativa e degna di nota per te e per il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per vivere una nuova settimana al meglio. Sarà densa di novità e svolte inattese? Lavoro, soldi e amore saranno dalla tua parte? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l'oroscopo dal 22 al 27 aprile.

ARIETE Questa settimana scorrerà con una carica di entusiasmo che vi renderà praticamente inarrestabili, perfetti per vivere ogni occasione con intensità e passione. Nei sentimenti sarete irresistibili, capaci di farvi capire al volo senza bisogno di parole, mentre sul lavoro potreste avere la spinta giusta per dare forma a nuovi progetti. Tutto intorno a voi sembrerà agevolare ciò che desiderate, come se la fortuna avesse deciso finalmente di stare dalla vostra parte.

TORO Il desiderio di leggerezza si farà sentire forte, ma qualche tensione domestica o familiare potrebbe distogliervi dalla serenità che cercate. In amore vivrete momenti alterni tra dolcezza e incomprensioni, mentre al lavoro potrebbe risultare complicato tenere tutto sotto controllo senza sentirvi sopraffatti. Nonostante qualche sbalzo d’umore, avrete comunque modo di ritrovare il vostro equilibrio grazie a piccoli momenti di gioia che saprete riconoscere al volo.

GEMELLI Sarete immersi in una settimana dinamica e stimolante, piena di spunti nuovi che vi terranno attivi e sorridenti. L’amore sarà una giostra di emozioni, tra intuizioni sensuali e dubbi passeggeri, mentre sul fronte professionale sarete brillanti e comunicativi, pronti a sfruttare al meglio ogni occasione. Anche la fortuna sembrerà fare il tifo per voi, regalandovi qualche sorpresa proprio quando meno ve l’aspettate.

CANCRO In queste giornate vi muoverete con delicatezza tra emozioni intense e piccoli malintesi che potrebbero complicare la comunicazione. Il bisogno di affetto sarà forte e potrete viverlo con dolcezza, purché riusciate a non lasciarvi trasportare da parole impulsive. Sul lavoro sarà importante rimanere centrati e precisi, evitando incomprensioni che rischiano di creare ostacoli, ma con un po’ di pazienza troverete la giusta direzione, anche grazie a un pizzico di fortuna.

LEONE Settimana brillante, in cui sarete carichi di voglia di fare e pronti a godervi il meglio del tempo libero. Il vostro spirito solare saprà conquistare chi vi sta vicino, rendendo i rapporti più leggeri e divertenti, mentre anche in ambito professionale si apriranno possibilità interessanti che non passeranno inosservate. Qualche contrattempo potrebbe esserci, ma la vostra determinazione e un colpo di fortuna vi permetteranno di superarlo a testa alta.

VERGINE Questa sarà una settimana utile per rallentare e rimettervi un po’ al centro, magari lasciando da parte per un attimo gli impegni degli altri. In amore potreste sentire il bisogno di chiarezza, anche se vi mancheranno risposte certe, mentre al lavoro la vostra dedizione sarà premiata solo se riuscirete a gestire tutto con equilibrio. Le stelle vi spingono a non strafare: a volte è proprio quando mollate un po’ la presa che arrivano le soluzioni più inaspettate.

BILANCIA Sarete alle prese con una giostra di impegni e pensieri, che rischiano di distrarvi più del solito, ma non vi mancheranno certo le energie per reggere il ritmo. L’amore vi riserverà momenti intensi, anche se sarà fondamentale riuscire a comunicare con sincerità, mentre sul lavoro la concentrazione potrebbe calare e suggerirvi di prendervi una pausa. Tuttavia, in mezzo a questo turbinio, una buona intuizione o una coincidenza fortunata potrebbero farvi tornare il sorriso.

SCORPIONE Le giornate si divideranno tra momenti rilassanti e qualche scossone emotivo, specie nei rapporti più stretti, dove basterà poco per accendere discussioni. In amore potreste sentirvi tirati da due lati, tra il desiderio di lasciarvi andare e quello di tenere tutto sotto controllo, mentre sul lavoro saprete comunque muovervi con intuito per mantenere il vostro spazio. Alcune tensioni vi sfideranno, ma avrete dalla vostra la capacità di volgere tutto a vostro favore.

SAGITTARIO Sarà una settimana leggera e dinamica, ideale per vivere nuove esperienze o semplicemente per godervi la compagnia di chi vi fa stare bene. In amore potreste oscillare tra momenti di grande passione e altri più incerti, ma il vostro entusiasmo sarà contagioso e vi aiuterà a superare ogni esitazione. Anche nel lavoro vi muoverete con determinazione, mentre qualche piccola svolta positiva potrebbe arrivare proprio quando smettete di aspettarvela.

CAPRICORNO Finalmente un momento per tirare il fiato e dedicare attenzioni a voi stessi e a chi amate, anche se qualche contrattempo negli spostamenti o nella comunicazione potrebbe mettervi alla prova. In amore vivrete attimi preziosi, ma dovrete evitare fraintendimenti e lasciar parlare il cuore, mentre sul lavoro la concentrazione potrebbe non essere al massimo, spingendovi a rallentare il passo. Le giornate porteranno più serenità se accoglierete gli imprevisti con leggerezza.

ACQUARIO Vi sentirete divisi tra la voglia di riposo e quella di vivere qualcosa di stimolante, ma la chiave della settimana sarà trovare il vostro ritmo. I sentimenti attraverseranno fasi altalenanti, ma un dialogo chiaro vi aiuterà a ricostruire l’intesa, mentre sul lavoro saprete mostrarvi affidabili anche sotto pressione. Tra alti e bassi, riuscirete comunque a far fruttare il vostro impegno con risultati piacevoli e, forse, anche una piccola sorpresa.