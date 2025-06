Arriva il "Pizza Convention" l'11 e il 12 giugno a Roma

Cinema

Da pellicole iconiche come 'Mangia, prega, ama' e 'Mamma ho perso l'aereo' fino alle 'Tartarughe Ninja' e a 'Spider-Man 2', sono tantissimi i film che hanno celebrato la pizza. Ciascuno l'ha fatto in modo diverso, ma sempre facendone risaltare l'unicità di sapori. Scopriamo assieme le migliori scene dedicate a questa prelibatezza amata in tutto il mondo, Italia in primis