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Funko, arriva la prima collezione Bluey Pop!

Lifestyle

Il progetto vuole celebrare il personaggio e la sua famiglia, oltre ai momenti più amati dai fan. Realizzata in collaborazione con BBC Studios, la collezione sfrutta il fandom intergenerazionale per conquistare grandi e piccoli

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L'azienda di giocattoli ha ufficialmente annunciato l'uscita della sua prima collezione Bluey Pop! per celebrare Bluey e la sua famiglia, insieme ai momenti più amati dai fan della serie animata.

Il progetto è pensato per conquistare bambini e collezionisti adulti

La collezione, in arrivo nei prossimi mesi, non include solo i classici Pop! della famiglia di Bluey (Bluey, Bingo, Bandit e Chili), ma anche un Pop! di dimensioni Jumbo di Bluey e molto altro. Il progetto, realizzato in collaborazione con BBC Studios, sfrutta il fandom intergenerazionale di Bluey, conquistando sia i bambini sia la crescente base di collezionisti adulti, creando così un momento culturale e commerciale di grande rilevanza. “Siamo entusiasti di presentare questa nuova linea di prodotti, sviluppata in collaborazione con BBC Studios, che celebra fan e famiglie,” ha dichiarato Jason Bischoff, VP, Licensing and Business Development di Funko. “La nostra nuova collezione - ha aggiunto - offre ai collezionisti di tutte le età una ricca selezione di Pop! ispirati ai momenti più iconici dello show, pensata per sorprendere e affascinare appassionati di ogni generazione”.

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