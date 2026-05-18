Funko, arriva la prima collezione Bluey Pop!

Il progetto è pensato per conquistare bambini e collezionisti adulti

La collezione, in arrivo nei prossimi mesi, non include solo i classici Pop! della famiglia di Bluey (Bluey, Bingo, Bandit e Chili), ma anche un Pop! di dimensioni Jumbo di Bluey e molto altro. Il progetto, realizzato in collaborazione con BBC Studios, sfrutta il fandom intergenerazionale di Bluey, conquistando sia i bambini sia la crescente base di collezionisti adulti, creando così un momento culturale e commerciale di grande rilevanza. “Siamo entusiasti di presentare questa nuova linea di prodotti, sviluppata in collaborazione con BBC Studios, che celebra fan e famiglie,” ha dichiarato Jason Bischoff, VP, Licensing and Business Development di Funko. “La nostra nuova collezione - ha aggiunto - offre ai collezionisti di tutte le età una ricca selezione di Pop! ispirati ai momenti più iconici dello show, pensata per sorprendere e affascinare appassionati di ogni generazione”.