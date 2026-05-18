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Giornata internazionale dei musei 2026, gli eventi in Italia

Lifestyle
©Ansa

In programma oggi, 18 maggio, l’iniziativa coinvolge istituzioni culturali di tutto il mondo con aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e attività dedicate al pubblico. Il fil rouge dell’edizione 2026 è “Museums Uniting a Divided World” (“Musei che uniscono un mondo diviso”): un invito a riflettere sulla funzione dei musei come luoghi di incontro, inclusione e comprensione reciproca

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Torna anche quest'anno la Giornata internazionale dei musei. In programma oggi, 18 maggio, l’iniziativa coinvolge istituzioni culturali di tutto il mondo con aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e attività dedicate al pubblico. Coordinata dal coordinata dal Consiglio internazionale dei musei (Icom), la ricorrenza punta a sensibilizzare sul ruolo dei musei come strumenti di scambio culturale, dialogo e cooperazione. Il fil rouge dell’edizione 2026 è “Museums Uniting a Divided World” (“Musei che uniscono un mondo diviso”): un invito a riflettere sulla funzione dei musei come luoghi di incontro, inclusione e comprensione reciproca.

Gli eventi in Italia

Numerosi musei e istituzioni culturali in tutta Italia aderiscono alla giornata con programmi speciali, aperture gratuite e iniziative rivolte a famiglie, scuole e visitatori. 

Roma

A Roma, in occasione della Giornata, sono previste aperture e appuntamenti nei musei civici e negli spazi culturali della Capitale. Dallo scorso febbraio è entrato in vigore inoltre il nuovo sistema tariffario dei Musei Civici di Roma Capitale, che rende gratuiti tutto l’anno musei e aree archeologiche comunali per i residenti di Roma e della Città Metropolitana. Tra gli spazi coinvolti nel sistema figurano i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, i Mercati di Traiano e i Musei di Villa Torlonia. 

Brescia

Brescia celebra la Giornata internazionale dei musei, promuovendo una serie di visite guidate, incontri e laboratori dedicati al tema “Musei che uniscono un mondo diviso” negli spazi della Fondazione Brescia Musei. Le attività coinvolgono i musei cittadini e puntano sul dialogo interculturale e sulla funzione sociale degli spazi museali.

Bologna

Nel capoluogo emiliano, i musei civici celebrano la ricorrenza con eventi collegati anche alla Notte Europea dei Musei, un'altra iniziativa internazionale dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale. In programma vi sono visite guidate, aperture straordinarie e attività educative rivolte a pubblici diversi. In particolare, il Museo Ebraico bolognese aderisce alla Giornata con apertura gratuita oggi fino alle 19.30: i visitatori potranno accedere gratuitamente sia alla collezione permanente dedicata alla storia dell’ebraismo sia alla mostra temporanea “Gerarchi in fuga”, dedicata ai percorsi di fuga dei nazisti dopo la Seconda guerra mondiale. 

Parma

Anche università e musei scientifici parmensi aderiscono alla Giornata. L'Università di Parma organizza conferenze e un’apertura straordinaria gratuita del MUST – Museo Universitario di Storia Naturale e della Strumentazione Scientifica, con iniziative dedicate alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio accademico.

Alto Adige

In Alto Adige, il Museo Archeologico dell'Alto Adige aderisce alla manifestazione con ingresso libero e attività per adulti e bambini. Anche Museion prende parte all’International Museum Day con una giornata a ingresso gratuito dedicata alla creatività condivisa e alla partecipazione del pubblico, attraverso workshop, visite guidate e attività per famiglie.

 

A woman visits the "Corkscrew Museum" in Barolo, northern Italy, on November 16, 2016. The Museo dei Cavatappi (Corkscrew Museum) offers 500 specimens from the 18th century to today, of various artistic periods, countries, and types. The collection traces the birth and evolution through the centuries of this accessory used to open a bottle of wine. / AFP / MARCO BERTORELLO (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

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