Giornata internazionale dei Musei, viaggio tra i più curiosi d'Italia

 Musei d’Italia, viaggio tra gli spazi espositivi più strani lungo lo Stivale | Sky TG24
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A woman visits the "Corkscrew Museum" in Barolo, northern Italy, on November 16, 2016. The Museo dei Cavatappi (Corkscrew Museum) offers 500 specimens from the 18th century to today, of various artistic periods, countries, and types. The collection traces the birth and evolution through the centuries of this accessory used to open a bottle of wine. / AFP / MARCO BERTORELLO (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Giornata Internazionale dei Musei, viaggio tra gli spazi espositivi più insoliti d'Italia

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Alla vigilia dell'International Museum Day che si celebra il prossimo lunedì 18 maggio siamo andati alla scoperta delle realtà espositive più originali e fantasiose del Bel Paese: dal museo dedicato al cavatappi, in Piemonte, a quello che raccoglie i venti del mondo, a Trieste, fino ancora a quello entrato nel Guinness World Record per la sua collezione di pompe di benzina e di oggetti da collezione delle stazioni di rifornimento, in provincia di Varese

a cura di Costanza Ruggeri

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