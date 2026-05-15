Giornata internazionale dei Musei, viaggio tra i più curiosi d'Italia

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La collezione esposta al Museo Fisogni è composta da quasi 200 distributori di carburante e oltre 6mila oggetti tra cartelli, grafiche, gadget, giocattoli e documenti d'epoca ed è stata riconosciuta dal Guinness World Record nel 2000 come la più completa al mondo. Tra i pezzi più interessanti una pompa svizzera del 1892 e il il distributore di Benito Mussolini

Viaggio di primavera, alla scoperta dei giardini più belli d’Italia