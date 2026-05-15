Giornata internazionale dei Musei, viaggio tra i più curiosi d'Italia

Giornata Internazionale dei Musei, viaggio tra gli spazi espositivi più insoliti d'Italia
Alla vigilia dell'International Museum Day che si celebra il prossimo lunedì 18 maggio siamo andati alla scoperta delle realtà espositive più originali e fantasiose del Bel Paese: dal museo dedicato al cavatappi, in Piemonte, a quello che raccoglie i venti del mondo, a Trieste, fino ancora a quello entrato nel Guinness World Record per la sua collezione di pompe di benzina e di oggetti da collezione delle stazioni di rifornimento, in provincia di Varese
a cura di Costanza Ruggeri