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La ristrutturazione dell'Albergo Diffuso Ceaglio è stata fatta nel rispetto sia dell’architettura locale (con uso di pietre e legno), sia dell’ambiente (con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili). Gli ospiti possono visitare il museo etnografico del borgo dove sono presenti raccolte di oggetti e foto d’epoca che raccontano la vita degli abitanti della Valle

Melbourne “on the road”, viaggio in 10 tappe nella Città Giardino d’Australia