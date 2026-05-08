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L’Italia dei borghi, viaggio tra gli alberghi diffusi più suggestivi del Bel Paese

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Un connubio di design moderno e tradizioni del luogo. Una forma di turismo sostenibile e un modello di ospitalità 'made in Italy' che si fonda sull'idea di regalare un'esperienza di vita autentica in borghi dove i vicoli sostituiscono le hall dei grandi hotel e le vecchie case diventano camere dove alloggiare. Ad accompagnarci tra le realtà più suggestive lungo la Penisola è Giancarlo Dall’Ara, presidente dell’ADI (Associazione Nazionale Alberghi Diffusi)

a cura di Costanza Ruggeri

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