Dall'Austria alla Scozia, viaggio alla scoperta dei castelli più infestati d’Europa

Lifestyle fotogallery
20 foto
©Getty

C'è il fantasma di Baldaccio d'Anghiari che vaga per le sale di Palazzo Vecchio, a Firenze, e quello di Anna Bolena che si aggira tra le mura della Torre di Londra. C'è lo spettro di un pifferaio solitario intrappolato tra i cunicoli del Castello di Edimburgo e quello dell'imperatrice Eugenia de Montijo, moglie di Napoleone III, che passeggia tra corridoi di Palazzo di Liria, a Madrid. Siamo andati alla scoperta delle fortezze più "spettrali" del Vecchio Continente

a cura di Costanza Ruggeri

Dall'Austria alla Scozia, tra i castelli più infestati d'Europa

Lifestyle

C'è il fantasma di Baldaccio d'Anghiari che vaga per le sale di Palazzo Vecchio, a Firenze,...

20 foto

