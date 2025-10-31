Dall'Austria alla Scozia, tra i castelli più infestati d'Europa

Dall'Austria alla Scozia, viaggio alla scoperta dei castelli più infestati d’Europa
C'è il fantasma di Baldaccio d'Anghiari che vaga per le sale di Palazzo Vecchio, a Firenze, e quello di Anna Bolena che si aggira tra le mura della Torre di Londra. C'è lo spettro di un pifferaio solitario intrappolato tra i cunicoli del Castello di Edimburgo e quello dell'imperatrice Eugenia de Montijo, moglie di Napoleone III, che passeggia tra corridoi di Palazzo di Liria, a Madrid. Siamo andati alla scoperta delle fortezze più "spettrali" del Vecchio Continente
a cura di Costanza Ruggeri