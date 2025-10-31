Dall'Austria alla Scozia, tra i castelli più infestati d'Europa

12/20

Si dice che il fantasma di Erasmo di Predjama vaghi senza sosta per il castello in cerca di vendetta nei confronti del tradimento di un suo servitore che permise all'esercito austriaco di espugnare la fortezza e sconfiggerlo. L'intero complesso è costituito da 800 fra sale e stanze, 300 celle, 4.500 fra porte e finestre, 154 scale e 29 cortili interni

Sicilia “on the road”, da Vittoria a Niscemi: tra i bagli e le masserie del Val di Noto