Stiria “on the road”, viaggio nel cuore verde dell'Austria

Terminiamo il nostro viaggio nella Stiria meridionale. Abitata già dai celti e dai romani, come testimonia il Tempelmuseum di Frauenberg, questa zona dell’Austria è particolarmente fiorente e ricca di vigneti tanto da essere considerata la “Toscana d'Austria”. Landmark del territorio è lo Schloß Seggau di Leibnitz che, nella sua storia quasi millenaria, ha cambiato ripetutamente forma e funzione. Oggi è sede di una ricercata struttura alberghiera e centro congressi ma, nel XII secolo, era sotto il controllo dell'Arcivescovado di Salisburgo e, fino al 1786, è stato la sede di rappresentanza dei vescovi della Stiria. La sua posizione strategica (con vista sulla valle del Sulm e sulla pianura del Mur), lo ha reso un attore chiave nella difesa della regione, specialmente durante le incursioni ottomane. La Cantina Vescovile del castello, con i suoi oltre 300 anni, è una delle più grandi e antiche d'Europa. Qui, gli ospiti possono godere di degustazioni di vino e apprendere la ricca tradizione viticola della regione. Le stanze principesche barocche (i cosiddetti Fürstenzimmer), situate al secondo piano dell’edificio, offrono uno sguardo inedito sullo stile di vita opulento dei vescovi che un tempo vi risiedevano. A Schloß Seggau troviamo anche la Seggauer Liesl, la campana storica più grande della Stiria che viene tutt’oggi suonata manualmente la domenica e nei giorni festivi.