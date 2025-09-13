Da Livorno a Rotterdam, tra i 10 mercati coperti più belli d’Europa

Sausage rolls e tacos ma anche Kanelbulle, panini con farinata di ceci, Tortilla de patatas e Bolinhos de Bacalhau. E poi involtini di cavolo, Pastéis de Nata, aringa fritta, churros e hot dog. Quello che vi proponiamo questa settimana è un giro culinario del Vecchio Continente attraverso i suoi "templi del gusto" più suggestivi e colorati: da La Boqueria di Barcellona al Borough Market di Londra passando per l'Östermalm Saluhall di Stoccolma e il Központi Vásárcsarnok di Budapest

a cura di Costanza Ruggeri