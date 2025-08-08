Il cielo in una stanza, dove andare a caccia di stelle cadenti

13/30

E se vi dicessimo che a Borgo San Dalmazzo è possibile pernottare e ammirare le stelle da un vero carro gipsy? Si chiama MADAME DU BOIS ed è stato la dimora itinerante della più famosa addestratrice di cavalli del secolo scorso. Ripudiata dalla famiglia, la ragazza viaggiava proprio su questa carrozza, restaurata da Daniele Balangero, artista del legno. L’arredamento è stato realizzato con oggetti di recupero e la biancheria proviene dal corredo di famiglia

I giardini di Madeira, viaggio nell’isola dell’eterna primavera