Il cielo in una stanza, dove andare a caccia di stelle cadenti

Il cielo in una stanza, dal Veneto alla Sardegna: dove andare a caccia di stelle cadenti
Letti a baldacchino sotto la volta celeste, suites con soffitto a scomparsa e Bubble room trasparenti. Ma anche Resort open-air, alberghi con osservatori privati sul tetto e glamping a picco sul mare con posto in prima fila per assistere al passaggio delle Perseidi. A poche ore dalla notte più magica dell'anno vi portiamo alla scoperta delle strutture più suggestive del Bel Paese da dove ammirare lo sciame delle meteore il cui picco, quest'anno, è previsto fra il 12 e il 13 agosto
a cura di Costanza Ruggeri