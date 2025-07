Lapponia del Nord, da Ivalo a Kirkenes: viaggio nella terra dei Sami

Introduzione

Il rosso della terra, il blu del cielo, il giallo del sole e il verde della foresta. Quattro colori che parlano di un popolo diviso tra quattro Stati e che si ritrovano nel gákti, il costume tradizionale, e nella bandiera ufficiale (riconosciuta nel 1986). Spesso identificati con l'esoetnonimo “làpponi”, i Sami sono l’unico popolo nativo rimasto in Europa e abitano la cosiddetta Fennoscandia, un'area (da loro chiamata Sápmi) che si estende dalla penisola di Kola, in Russia, fino alla Norvegia settentrionale e che include le regioni più a nord di Svezia e Finlandia. Privi di uno status politico indipendente, sono rappresentati nei diversi parlamenti Sami (fondati in Finlandia nel 1973, in Norvegia nel 1989 e in Svezia nel 1993) che difendono i loro interessi e preservano la loro autonomia culturale. Dagli ultimi censimenti si contano oggi circa 80.000 Sami che, a seconda della regione in cui risiedono, si identificano in gruppi che differiscono per costumi, lingua e (in parte) per tradizioni. Fare un viaggio nella Lapponia del Nord è andare alla scoperta di una terra abitata da allevatori di renne e pescatori di granchi reali. Chilometri di strade tra foreste di pini e distese di muschi e licheni sopra il Circolo polare artico. Occhi puntati sull’azzurro dei laghi e su un cielo che da metà maggio a metà luglio, grazie alla luce dell’estate del Nord, non diventa mai scuro.