Pasqua in Agriturismo, strutture ecosostenibili e bio per una vacanza

9/20

Ci spostiamo a Sorano, in provincia di Grosseto, dove troviamo l'AGRITURISMO BIOLOGICO SANT'EGLE, dimora storica oggi struttura ecocompatibile a impatto zero, premiata nel 2012 da WWF Italia come miglior agriturismo per la sostenibilità e prima classificata in Good Energy Award come miglior premio virtuoso ed innovativo per la salvaguardia dell'ambiente e il risparmio energetico

Hanami 2025, la fioritura dei ciliegi in Giappone: quando e dove ammirarla