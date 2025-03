Hanami 2025, quando e dove ammirare i ciliegi in fiore in Giappone

A Hiroshima, secondo le previsioni dalla Japan Meteorological Agency, i ciliegi inizieranno a fiorire il 29 marzo per raggiungere la piena fioritura il 7 aprile. Tra le location più gettonate per assistere all'hanami c'è sicuramente l'Hiroshima Peace Park, situato nel centro della città. Costruito per commemorare coloro che morirono durante il bombardamento atomico e come testamento verso la pace nel mondo è caratterizzato da oltre 300 ciliegi piantati specialmente lungo il fiume. Particolamente suggestiva anche Miyaijma, piccola isola all'estremità nord-occidentale della Baia di Hiroshima, celebre per il suo santuario e il torii gate "galleggiante" intorno ai quali ci sono 1300 ciliegi.

Chiude le fioriture che iniziano a marzo Osaka. La città, che dal 13 aprile al 13 ottobre ospiterà Expo 2025, si colorerà di rosa dal 30 marzo al 6 aprile. Tra i posti migliori per assistere allo spettacolo della fioritura dei sakura ci sono il Parco Kema Sakuranomiya (con oltre 5mila ciliegi) e il Castello di Osaka. Un posto particolarmente bello per un picnic è il Parco Nishinomaru nella cittadella occidentale del castello con ampi prati, viste sulla torre del castello e luci serali.